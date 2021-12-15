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Сім'ї львівської медсестри, яка померла від Covid, виплатили 1,7 млн грн

Ольга Денисяка

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Для сім’ї львівської медсестри, яка померла від коронавірусу виплатили 1,7 млн грн страховки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Медична сестра заразилась коронавірусом на роботі, відтак її сім’я отримає 1,7 млн грн страхової виплати.

Кошти Фонд соцстрахування перерахував 14 грудня, вони мають надійти на банківський рахунок упродовж кількох днів.

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Як повідомляв Львівський портал,  медикам, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

Зауважимо, наразі відомо, що від ускладнень коронавірусу померли понад 50 медиків зі Львівщини. Разом з тим, за даними ЛОДА, допомогу отримали п’ятнадцять родин медиків зі Львівщини, які померли від COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

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