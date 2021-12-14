Зеленський прокоментував вимогу Росії щодо гарантій невступу України до НАТО

Володимир Зеленський заявив, що йому дивно чути від Росії прохання про будь-які гарантії, коли сама РФ порушила безліч своїх обіцянок. Про це президент України сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, пише Уніан.

Під час розмови журналіст нагадав, що президент Росії Володимир Путін вимагає письмових гарантій, зокрема превентивної відмови Києва від членства в НАТО. Він запитав, чи був би Зеленський готовий відмовитися від цієї ідеї в обмін на гарантований відхід російських військ від кордонів України.

На це президент зазначив, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати українські кордони й безпеку.

«Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною», – наголосив він.

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Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО. 7 грудня президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден провели відеоперемовини, центральною темою яких була Україна.

Згодом радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, а також наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як «зняти стурбованість» РФ у зв’язку з можливим приєднанням України до НАТО.

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Нагадаємо, влітку генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України. Але водночас План дій щодо членства України визначатимуть на індивідуальній основі.

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – це програма з п’яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання.

Українська влада неодноразово просила у НАТО надати їй ПДЧ. У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті план мали отримати Україна та Грузія, але в підсумковій заяві зустрічі йшлося лише про наміри НАТО надати ПДЧ.

Попри це зближення між Україною та Альянсом продовжується. У 2018 році НАТО офіційно визнав наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна отримала статус партнера в межах Програми розширених можливостей НАТО.

Додамо, цьогоріч у травні президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

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Відео: YouTube Європейської правди