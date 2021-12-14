Зеленський прокоментував вимогу Росії щодо гарантій невступу України до НАТО

Володимир Зеленський заявив, що йому дивно чути від Росії прохання про будь-які гарантії, коли сама РФ порушила безліч своїх обіцянок. Про це президент України сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, пише Уніан.
Під час розмови журналіст нагадав, що президент Росії Володимир Путін вимагає письмових гарантій, зокрема превентивної відмови Києва від членства в НАТО. Він запитав, чи був би Зеленський готовий відмовитися від цієї ідеї в обмін на гарантований відхід російських військ від кордонів України.
На це президент зазначив, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати українські кордони й безпеку.
«Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною», – наголосив він.
Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО. 7 грудня президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден провели відеоперемовини, центральною темою яких була Україна.
Згодом радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, а також наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.
Втім Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як «зняти стурбованість» РФ у зв’язку з можливим приєднанням України до НАТО.
Нагадаємо, влітку генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України. Але водночас План дій щодо членства України визначатимуть на індивідуальній основі.
План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – це програма з п’яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання.
Українська влада неодноразово просила у НАТО надати їй ПДЧ. У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті план мали отримати Україна та Грузія, але в підсумковій заяві зустрічі йшлося лише про наміри НАТО надати ПДЧ.
Попри це зближення між Україною та Альянсом продовжується. У 2018 році НАТО офіційно визнав наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна отримала статус партнера в межах Програми розширених можливостей НАТО.
Додамо, цьогоріч у травні президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.
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Відео: YouTube Європейської правди
Наталя Дуляба