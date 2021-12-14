Назвали попередню причину вибуху на Замарстинівській

Попередньою причиною вибуху в житловому будинку на вулиці Замарстинівській у Львові 13 грудня назвали несправну газову колонку. Вибух пошкодив три квартири. Зараз на місці проводять обстеження помешкань та з’ясовують, які протиаварійні заходи негайно треба вживати. Внаслідок вибуху та пожежі постраждали шестеро людей, троє з них – у лікарні з опіками та отруєнням димом. Про це повідомляє Львівський портал.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко назвав попередньою причиною вибуху несправну газову колонку.

«У одній з квартир в будинку на вул. Замарстинівській, 28 стався вибух газу в квартирі. Попередня причина – несправна газова колонка. Вибух стався на другому поверсі в триповерховому будинку в дворі. З’ясовуємо деталі. За потреби буде надано інше тимчасове житло», – повідомив у Facebook Андрій Москаленко.

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Водночас у пресслужбі міської ради запевнили, що електропостачання в будинку відновили того ж вечора, окрім трьох найбільше постраждалих квартир. 14 грудня комісія вирішить питання щодо відновлення газопостачання.

Окрім того, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, зазначила, що ніхто з мешканців не потребує тимчасового житла.

Через вибух постраждали троє мешканців. Вони перебувають у лікарні з термічними опіками та отруєнням димом. Ще трьом особам надали меддопомогу на місці події.

Згодом у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА повідомили, що під час вибуху в будинку не пошкодились несучі конструкції. Однак зруйновано двері в загальний коридор та перегородку між двома квартирами. Також пошкоджене дерев’яне перекриття між поверхами, чотири вікна та речі домашнього вжитку.

Для ліквідації пожежі задіяли 25 осіб та 6 одиниць техніки ГУ ДСНС у Львівській області. Охорону приміщень здійснюють охоронці муніципальної варти міста. Причина пожежі та її наслідки уточнюються.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 13 грудня в житловому будинку на вулиці Замарстинівській у Львові стався вибух газу через який згодом почалась пожежа.

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Фото: ДСНС