В житловому будинку на Замарстинівській стався вибух газу: є постраждалі

13 грудня в будинку на вулиці Замарстинівській, 28 у Львові стався вибух газу. Зараз на місці працюють рятувальники, патрульні та медики. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це Львівському порталу повідомив речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС: гасять пожежу та евакуйовують мешканців будинку. За попередньою інформацією постраждали троє людей, які надихались димом.

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Водночас, за інформацією патрульної поліції Львівщини, рух вулицею Замарстинівською частково перекрили. Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську та Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить.

«Рух вулицею Замарстинівською поблизу будинку N°28 перекритий. В одній із квартир пролунав вибух. Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську, Замарстинівську. Ще один маршрут – на вулицю Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить», – йдеться в повідомленні.

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Фото: ДСНС