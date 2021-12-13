ОСТАННІ НОВИНИ

В житловому будинку на Замарстинівській стався вибух газу: є постраждалі

Ольга Денисяка

|

13 грудня в будинку на вулиці Замарстинівській, 28 у Львові стався вибух газу. Зараз на місці працюють рятувальники, патрульні та медики. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це Львівському порталу повідомив речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС: гасять пожежу та евакуйовують мешканців будинку. За попередньою інформацією постраждали троє людей, які надихались димом.

Реклама партнерів

Водночас, за інформацією патрульної поліції Львівщини, рух вулицею Замарстинівською частково перекрили. Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську та Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить.

«Рух вулицею Замарстинівською поблизу будинку N°28 перекритий. В одній із квартир пролунав вибух. Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську, Замарстинівську. Ще один маршрут – на вулицю Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів