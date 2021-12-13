У Львові п'яний чоловік знепритомнів на колії: його госпіталізували з обмороженням

У Львові трапився перший випадок переохолодження та обмороження у цьому сезоні. 57-річний чоловік на підпитку знепритомнів на залізничній колії. Його госпіталізували до реанімації. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

Так, до лікарні потрапив 54-річний чоловік, якого знайшли працівники львівської залізниці. Він непритомним лежав на колії та був на підпитку.

Пацієнта у важкому стані та з ознаками обмороження, порушенням життєвих функцій – каретою швидкої відразу доправили до лікарні.

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Наразі він уже прийшов до тями. Після доби в реанімації його перевели у Центр термічної травми, де лікуватимуть незначні обмороження рук.

У лікарні зазначають, що найчастіше трапляються поверхневі обмороження, коли страждають відкриті ділянки шкіри: вуха, ніс, обличчя та руки. У дітей поверхневе обмороження наступає швидше.

Аби відігріти ці ділянки достатньо трішки їх зігріти: сховайте руки під пахви, а обличчя прикрийте рукавичками. При легкому обмороженні шкіра стає блідо-рожевою, а впродовж доби можуть з’явитися пухирці, як при опіках. При такому обмороженні ні в якому разі не можна розтирати шкіру і запихати руки у гарячу воду.

Найкраще зняти мокрий одяг, або взуття і загорнути кінцівки в теплу ковдру, випити гарячого чаю і спостерігати. Якщо за 5-6 годин стан шкіри не поліпшиться, болючі відчуття не минуть – негайно звертайтеся у лікарню.

Найстрашніше – важкі обмороження. Їх можна розпізнати за набряками, потемнінням шкіри, а також нечутливістю в ділянці обмороження. У таких випадках варто негайно звертатися до лікарів.

Додамо, що загалом за зимовий період до відділень інтенсивної терапії Першого територіального медичного об’єднання (1ТМО) на Сихові та на Топольній із переохолодженнями потрапляє близько 30-35 осіб щороку.

Також варто пам’ятати, що у Львові функціонує пункт обігріву у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вулиці Кирилівська, 3а.

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Фото: 1 територіальне медичне об’єднання міста Львова