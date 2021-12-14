ЄС ввів санкції проти російської ПВК «Вагнера»

Європейський Союз оприлюднив рішення, згідно з яким набули чинності санкції проти членів приватної військової компанії «Вагнера», а також трьох пов’язаних із нею компаній. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, пише Європейська правда.

«Рада сьогодні ввела низку обмежувальних заходів проти групи «Вагнера», приватної військової організації, що базується у Росії. Ці заходи націлені на саму групу «Вагнера» та пов’язані з нею вісім фізичних та три юридичних особи», – сказано у повідомленні.

У Раді ЄС пояснили, що група «Вагнера» набирала, навчала та відправляла приватних військових у зони конфліктів у всьому світі, щоб розпалювати насильство, грабувати природні ресурси та залякувати мирних жителів, порушуючи міжнародне право.

Відзначається, що особи, які увійшли в список, причетні до серйозних порушень прав людини, включаючи тортури та довільні страти і вбивства, а також до дестабілізуючої діяльності у Лівії, Сирії, Україні (на Донбасі) та в Центрально-Африканській Республіці.

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Введені обмежувальні заходи були погоджені в рамках чотирьох різних режимів санкцій: Глобального режиму санкцій ЄС у галузі прав людини та режимів санкцій щодо ситуації в Лівії та Сирії, а також дій, що підривають територіальну цілісність України.

Зокрема, в рамках режиму санкцій за порушення територіальної цілісності України ЄС ввів обмеження проти засновника ПВК «Вагнера» Дмітрія Уткіна, найманців групи «Вагнера» Дениса Харитонова та Сергєя Щербакова.

Крім того, у списку фігурує «командувач» Александр Кузнєцов, якого в ЄС вважають відповідальним за діяльність групи “Вагнера” у Лівії, один із засновників групи «Вагнера» Андрей Трошев, який, як стверджується, підтримує владу Сирії, найманець ПВК «Вагнера» Андрей Богатов, росіянин Валерій Захаров, якого називають радником президента ЦАР з питань безпеки і ключовою фігурою у командній структурі ПВК «Вагнера», один з найманців ПВК в Сирії Станіслав Дичко.

Крім того, ЄС вводить санкції проти енергетичних компаній з Росії «Європоліс», «Велада», «Меркурій», які діють у нафтогазовому секторі Сирії.

Включеним до списку фізичним та юридичним особам тепер заморозять активи в ЄС, якщо вони є. Крім того, для включених до переліку осіб діятиме заборона на в’їзд до ЄС. Крім того, фізичним та юридичним особам у ЄС буде заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти зазначеним особам.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

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