єМалятко: ТОП-10 запитань та відповідей про послугу

Користувачів комплексної послуги єМалятко більшає. Лишень у листопаді 9 з 10 родин зареєстрували народження дитини саме через цей сервіс. У Міністерстві юстиції підготували для відповіді на питання, що найчастіше хвилюють батьків при отриманні єМалятко.

Чи є комплексна послуга єМалятко обов’язковою для замовлення батьками новонароджених?

Ні, послуга надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них.

Чи можуть заявники звернутися до будь-якої установи на території України, де вже доступна комплексна послуга єМалятко?

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Державна реєстрація народження може проводитися лише за місцем народження дитини або місцем реєстрації її батьків чи одного з них.

Подати заяву можна офлайн у: пологовому будинку, де народилася дитина (до виписки); у ЦНАПі або відділі ДРАЦС (за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків).

Протягом якого терміну батьки можуть отримати комплексну послугу єМалятко?

Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України). Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Отримати комплексну послугу єМалятко можуть лише батьки, які не порушили термін.

Отримати свідоцтво про народження заявники можуть лише в установі, де вони замовляли послугу?

Ні. Заявники також можуть замовити надсилання свідоцтва про народження Укрпоштою. Вартість доставки сплачує заявник під час отримання листа.

Хто може отримати комплексну послугу єМалятко?

Заяву для отримання комплексної послуги єМалятко можуть подати:

батьки, які перебувають у шлюбі і мають спільне прізвище (двоє або один з батьків);

батьки, які перебувають у шлюбі, але мають різні прізвища (двоє або один з батьків за наявності нотаріальної довіреності та згоди відсутнього з них щодо присвоєння дитині прізвища);

батьки, які не перебувають у шлюбі (двоє або один з батьків за наявності нотаріальної довіреності та спільної заяви матері та батька щодо визнання батьківства); одинокі мами.

Заяву єМалятко хоче подати бабуся/дідусь дитини, на якого батьки оформили нотаріальну довіреність. Чи можна надати послугу?

Ні. Заяву єМалятко повинні подавати виключно батьки дитини або один із них.

Чи можете подати заяву єМалятко опікун дитини?

Ні. Наразі подати заяву можуть виключно батьки дитини або один із них.

Батьки дитини вже отримали свідоцтво про народження. Чи зможуть вони отримати інші послуги, що входять до комплексної послуги єМалятко?

Ні. єМалятко – це комплекс послуг, які надаються за життєвою подією, а саме народженням дитини. Отже, основна послуга – це саме державна реєстрація народження дитини та визначення її походження, під час якої батьки мають змогу отримати додаткові послуги. Якщо батьки вже мають свідоцтво про народження, для отримання інших послуг їм слід звернутися до відповідних установ.

Дитина заявників народилася не у пологовому будинку. Чи зможуть вони отримати послугу?

Ні. Обов’язковим документом, який потрібен для заповнення заяви, є медичне свідоцтво про народження за формою 103/о (або медичний висновок про народження). Його видають виключно у випадках, коли дитина народилася у медичному закладі. Дітям, народженим поза медичним закладом або в результаті застосування репродуктивних технологій, видають медичне свідоцтво про народження за іншою встановленою формою.

У заявників народилася двійня. Чи зможуть вони отримати послугу?

Так. Потрібно сформувати дві окремі заяви на кожну дитину.

Зазначимо, проєкт єМалятко запрацював торік 1 січня офлайн у формі експерименту, натомість у жовтні 2020 запроваджено перший електронний медичний висновок про народження, а послуга стала доступна онлайн на порталі «Дія». З переліком послуг можна ознайомитися за посиланням.

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