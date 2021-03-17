Дев’ять послуг за однією заявою: все, що потрібно знати батькам про сервіс єМалятко

Львівська область опинилася серед лідерів у наданні послуги єМалятко. Відтак у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розповіли детальніше, які послуги надає сервіс.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації, 72,2 % з усіх українських родин з немовлятами скористалися комплексною послугою #єМалятко у лютому 2021. При цьому серед лідерів областей, де показник користувачів комплексної послуги перевищує 90% Рівненська (93%) та Львівська (91%) області. Саме у цих регіонах батьки, що реєстрували новонароджених дітей обрали сучасний сервіс єМалятко.
Зазначимо, проєкт єМалятко запрацював торік 1 січня офлайн у формі експерименту, натомість у жовтні 2020 запроваджено перший електронний медичний висновок про народження, а послуга стала доступна онлайн на порталі «Дія».
Послуга єМалятко включає в себе надання таких послуг:
- державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
- реєстрація місця проживання;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.
Комплексна послуга «єМалятко» надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг.
«Проєкт єМалятко – це можливість отримати у пологовому будинку, Центрі надання адміністративних послуг чи органі державної реєстрації актів цивільного стану 9 послуг за 1-єю заявою»,
Комплексну послугу можна отримати:
- офлайн: через ЦНАП, у пологовому будинку та у відділі ДРАЦС;
- онлайн: через електронний портал послуг «ДІЯ».
Основною та обов’язковою послугою єМалятко є державна реєстрація народження та визначення походження дитини. Результат цієї послуги — видача свідоцтва про народження.
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Вероніка Рой