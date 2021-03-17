Дев’ять послуг за однією заявою: все, що потрібно знати батькам про сервіс єМалятко

Львівська область опинилася серед лідерів у наданні послуги єМалятко. Відтак у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розповіли детальніше, які послуги надає сервіс.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, 72,2 % з усіх українських родин з немовлятами скористалися комплексною послугою #єМалятко у лютому 2021. При цьому серед лідерів областей, де показник користувачів комплексної послуги перевищує 90% Рівненська (93%) та Львівська (91%) області. Саме у цих регіонах батьки, що реєстрували новонароджених дітей обрали сучасний сервіс єМалятко.

Зазначимо, проєкт єМалятко запрацював торік 1 січня офлайн у формі експерименту, натомість у жовтні 2020 запроваджено перший електронний медичний висновок про народження, а послуга стала доступна онлайн на порталі «Дія».

Послуга єМалятко включає в себе надання таких послуг:

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державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Комплексна послуга «єМалятко» надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг.

«Проєкт єМалятко – це можливість отримати у пологовому будинку, Центрі надання адміністративних послуг чи органі державної реєстрації актів цивільного стану 9 послуг за 1-єю заявою»,

Комплексну послугу можна отримати:

офлайн: через ЦНАП, у пологовому будинку та у відділі ДРАЦС;

онлайн: через електронний портал послуг «ДІЯ».

Основною та обов’язковою послугою єМалятко є державна реєстрація народження та визначення походження дитини. Результат цієї послуги — видача свідоцтва про народження.

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