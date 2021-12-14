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Будинку вчених у Львові дозволили відновити роботу

Ольга Денисяка

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Будинку вчених у Львові дозволили відновити роботу за умови дотримання карантинних вимог. Таке рішення ухвалила 13 грудня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Львівський портал.

Нещодавно львівський будинок вчених опинився у центрі скандалу через вечірку блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів. Відтак 29 листопада міська комісія ТЕБ і НС вирішила призупинити діяльність Будинку вчених за порушення карантинних вимог.

Проте у понеділок, 13 грудня, комісія все ж вирішила дозволити Будинку вчених працювати за умови дотримання всіх епідеміологічних вимог.

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