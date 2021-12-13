В аеропорту «Львів» затримали турків, які везли одягу на 700 тисяч

В аеропорту «Львів» митники викрили трьох іноземців, які везли контрабанду одягу на суму понад 700 тис. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Так, перший випадок трапився 12 грудня. У львівський аеропорт рейсом зі Стамбулу прибув громадянин Туреччини, який для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

Однак, під час огляду його валіз митники, спільно з прикордонниками, виявили 27 одиниць нового не задекларованого одягу – светри та куртки, вартість яких, згідно з товарними чеками, майже 200 тис. гривень.

Реклама партнерів

Окрім того, 10 грудня, двоє українців, прибувши в митний пост «Львів – аеропорт» літаком з Туреччини, намагалися провезти в Україну контрабанду 36 одиниць нового одягу, на суму близько 540 тис. гривень.

Щодо цих громадян правоохоронці склали протоколи за порушення митних правил. Товар в іноземців вилучили, а справи невдовзі скерують до суду.

Нагадаємо, Львівський портал писав скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон. Так, якщо громадяни при перетині кордону користуються наземним транспортом, а сумарна вартість товарів вагою не більше 50 кг не перевищує еквівалент 500 євро, тоді придбане не підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Детальніше читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.