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В аеропорту «Львів» затримали турків, які везли одягу на 700 тисяч

Аліса Белей

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В аеропорту «Львів» митники викрили трьох іноземців, які везли  контрабанду одягу на суму понад 700 тис. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Так, перший випадок трапився 12 грудня. У львівський аеропорт рейсом зі Стамбулу прибув громадянин Туреччини, який для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

Однак, під час огляду його валіз митники, спільно з прикордонниками, виявили 27 одиниць нового не задекларованого одягу – светри та куртки, вартість яких, згідно з товарними чеками, майже 200 тис. гривень.

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Окрім того, 10 грудня, двоє українців, прибувши в митний пост «Львів – аеропорт» літаком з Туреччини, намагалися провезти в Україну контрабанду 36 одиниць нового одягу, на суму  близько 540 тис. гривень.  

Щодо цих громадян правоохоронці склали протоколи за порушення митних правил. Товар в іноземців вилучили, а справи невдовзі скерують до суду.

Нагадаємо, Львівський портал писав скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон. Так, якщо громадяни при перетині кордону користуються наземним транспортом, а сумарна вартість товарів вагою не більше 50 кг не перевищує еквівалент 500 євро, тоді придбане не підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Детальніше читайте тут.

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