Львів’янку госпіталізували після падіння гілки в Стрийському парку

Зранку 13 грудня у Стрийському парку Львова на 67-річну жінку впала гілка. Львів’янку госпіталізували з забоєм хребта. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

13 грудня близько 08:30 год. на вул. Стрийській, 15 (Галицький район) гілка впала на жінку.

Постраждалу, 67-річну жінку діагнозом забій поперекового відділу хребта доправили у 8 міську клінічну лікарню. Наразі лікарі ще обстежують жінку.

Обставини події з’ясовують.

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Нагадаємо, влітку під час грози у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці.

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