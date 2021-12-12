На Андрія на Львівщині сніжитиме

У понеділок, 13 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну і вітряну погоду. Сніг падати не перестане. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень буде дещо тепліше – від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Хмарно.

Сніг не зупиниться. Значний мокрий сніг та сніг падатиме всю ніч та протягом дня, але під вечір повинен послабшати. На дорогах буде ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними за кермом.

Про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через негоду, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112.

Нагадаємо, снігопад на Львівщині почався у ніч на неділю, 12 грудня, і продовжує падати весь день. Синоптики прогнозували, що в області випаде до 25 см снігу.

Незважаючи на вихідний, у Львові комунальні служби працюють у звичному режимі. До розчищення доріг залучили близько ста одиниць техніки, а тротуарів – понад 1600 двірників. На території області чергують 95 одиниць техніки, які розчищать сніг і посипають дороги піщано-соляною сумішшю.

Додамо, що 13 грудня в Україні вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. З давніх-давен у народі в цей день «заслуховували» воду. Якщо у криниці є тихо, то буде тепла зима, а якщо шумить, потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.

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