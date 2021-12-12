ОСТАННІ НОВИНИ

На Андрія на Львівщині сніжитиме

Наталя Дуляба

|

У понеділок, 13 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну і вітряну погоду. Сніг падати не перестане. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень буде дещо тепліше – від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Хмарно.

Сніг не зупиниться. Значний мокрий сніг та сніг падатиме всю ніч та протягом дня, але під вечір повинен послабшати. На дорогах буде ожеледиця.

Реклама партнерів

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними за кермом.

Про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через негоду, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112.

Нагадаємо, снігопад на Львівщині почався у ніч на неділю, 12 грудня, і продовжує падати весь день. Синоптики прогнозували, що в області випаде до 25 см снігу.

Незважаючи на вихідний, у Львові комунальні служби працюють у звичному режимі. До розчищення доріг залучили близько ста одиниць техніки, а тротуарів – понад 1600 двірників. На території області чергують 95 одиниць техніки, які розчищать сніг і посипають дороги піщано-соляною сумішшю.

Додамо, що 13 грудня в Україні вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. З давніх-давен у народі в цей день «заслуховували» воду. Якщо у криниці є тихо, то буде тепла зима, а якщо шумить, потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів