Снігопад у Львові: ситуація на дорогах

У неділю, 12 грудня, протягом усього дня на Львівщині падатиме сніг. Синоптики навіть прогнозують від 15 до 25 см опадів. Водночас у Львівській міськраді запевняють: незважаючи на вихідний, комунальні служби працюють у звичному режимі. Дороги розчищають близько ста одиниць техніки, а тротуари – 1360 двірників. Про це повідомляє Львівський портал.

«Зараз на вулиці маємо снігові опади. Щоправда, сніг топиться, бо температура становить +1°C. До прибирання задіяно 100 одиниць комунальної техніки, зокрема 30 мотоблоків. Також працюють 1360 двірників. Основна увага зосереджена на очистці головних магістралей і хідників. Починаємо вулиці піскосумішшю і сіллю вулиці в центрі міста. Також просимо керівників ОСББ, власників приватних будинків очистити територію біля себе», – цитує пресслужба мерії заступницю міського голови з ЖКГ Ірину Маруняк.

Яка ситуація на вулицях міста

За даними координатора Варти-1 Ігоря Зінкевича, станом на 08:50 год. вул. Богданівська була нерозчищена. Через це вантажівки не могли проїхати. На підмогу прийшли патрульні.

Станом на 09:00 год. ранку вул. Стуса була не посипана. Через слизьке покриття водія, який рухався вниз у бік центру, занесло так, що авто заїхало аж на трамвайну колію. Ніхто не постраждав.

Орієнтовно об 11:25 год. на площі Данила Галицького сталась аварія, тож трамваї зупинились.

Водночас у патрульній поліції Львівщини наголошують: через сильний сніг та ожеледь рух певними ділянками доріг може бути ускладнений. Водіїв закликають бути максимально обережними за кермом і за потреби телефонувати на лінію «102».

«Патрульні продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує і скеровувати служби для усунення ускладнень на дорозі», – додають правоохоронці.

За прогнозами синоптиків, сніг на Львівщині не припиниться і в ніч на понеділок, 13 грудня, і падатиме ще й протягом усього дня, втім до вечора послабшає.

Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься між позначками -1°C – +1°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Нагадаємо, що про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112.

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Фото: ЛМР, Ігор Зінкевич