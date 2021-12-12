До 14 грудня львів’яни можуть здати протерміновані ліки на утилізацію

До 14 грудня у Львові триває тестовий збір протермінованих ліків. Препарати у подальшому утилізовують, оскільки частина з них є небезпечною для довкілля. Про це йдеться на сторінці Zero Waste Lviv у Facebook.

Так, до 14 грудня у Львові на різних локаціях стоятимуть спеціальні контейнери для збору протермінованих ліків. Здати на утилізацію можна такі медикаменти: антибіотики, протизапальні, протигрибкові і противірусні засоби, антидепресанти та гормональні препарати.

Екоактивісти кажуть, що ліки з цього переліку є небезпечними для довкілля, їх не можна викидати просто у смітник чи зливати в каналізацію. Проте дотепер у жодному місті України немає централізованої системи їхнього збору.

Тому у громадській організації зараз тестують варіанти розміщення контейнерів, а по завершенню проєкту обіцяють підготувати рекомендації для розробки такої системи у Львові.

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Здати протерміновані ліки можна за такими адресами:

пл. Міцкевича, 8 (аптека D.S.)

вул. Грінченка, 5 (аптека D.S.)

пр. Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТРЦ «Шувар»)

вул. Кульпарківська, 226-А (ТРЦ Victoria Gardens)

вул. Медової Печери, 1 (6 поліклініка)

на всіх стоянках екобуса

Нагадаємо, екобус у Львові приймає на утилізацію відпрацьовані лампи й батарейки. Графік його роботи у грудні доступний за цим посиланням.

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