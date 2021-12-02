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Де та коли у грудні працюватимуть екобуси. Графік

Аліса Белей

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У Львові екобуси продовжують приймають відпрацьовані лампи й батарейки на утилізацію. Для зручності мешканців вони працюють у всіх районах міста. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, мобільні пункти збору приймають відпрацьовані лампи та термометри, що містять ртуть, а також батарейок.

Небезпечні відходи збираються на безоплатній основі лише від мешканців м. Львова, м. Винники, смт Брюховичі, смт Рудно. Відпрацьовані лампи й батарейки можна приносити лише в безпечній тарі у кількості: лампи – до 10 штук, термометри – до 5 штук, батарейки – до 10 кг.

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Графік стоянок екобуса у грудні:

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Нагадаємо, у Львові розпочинають тестовий збір протермінованих ліків. Надалі їх утилізують, оскільки частина з препаратів є небезпечними для довкілля. З 25 листопада і до 1️4 грудня у Львові стоятимуть спеціальні контейнери для збору протермінованих ліків.

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Фото: Роман Балук

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