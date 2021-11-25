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Львів’ян закликають здавати на утилізацію протерміновані ліки. Куди їх приносити?

Вероніка Рой

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У Львові розпочинають тестовий збір протермінованих ліків. У подальшому їх утилізують, оскільки частина з препаратів є небезпечними для довкілля. Про це йдеться на сторінці Zero Waste Lviv у Facebook.

З 25 листопада і до 1️4 грудня у Львові стоятимуть спеціальні контейнери для збору протермінованих ліків. Мова йде про такі препарати:

  • антибіотики
  • протизапальні засоби
  • протигрибкові засоби
  • противірусні засоби
  • антидепресанти
  • гормональні препарати

Екоактивісти кажуть, що ліки з цього переліку є небезпечними для довкілля їх не можна викидати чи зливати в каналізацію. Разом з тим, наразі в жодному місті України немає централізованої системи їхнього збору. Тому у громадській організації тестують варіанти розміщення контейнерів, а по завершенню проєкту обіцяють підготувти рекомендації для розробки такої системи у Львові.

Здати протерміновані ліки можна за такими адресами:

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  • пл. Міцкевича, 8 (аптека D.S.)
  • вул. Грінченка, 5 (аптека D.S.)
  • пр. Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТРЦ “Шувар”)
  • вул. Кульпарківська, 226а (ТРЦ “Victoria Gardens”)
  • вул. Медової Печери, 1 (6-та поліклініка м. Львова)
  • а також на всіх стоянках Екобуса міста

Нагадаємо, у Львові також працює екобус, куди мешканці можуть здавати на утилізацію відпрацьовані лампи й батарейки. Графік його роботи у листопаді – за посиланням.

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