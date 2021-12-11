На ялинки у Парку культури встановлюють ґрати

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького вирішили встановити метелеві огорожі довкола цінних хвойних дерев, які напередодні новорічних свят деталі частіше хочуть вкрасти. Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.

Керівництво парку відзначає: напередодні Нового року активізувались люди, які намагаються зрізати, зламати чи викрасти хвойні дерева навіть з корінням. Тому аби вберегти їх, вирішили обгородити металевими решітками.

«Ми “ґратуємо” наші хвойні дерева, бо нема на те ради… Перед новим роком є охочі зрізати, зламати чи вкрасти хвойні з парку з коренями. Боляче, прикро. Але ми наразі знайшли отаке-от рішення спробувати їх вберегти», – кажуть у Парку культури.

Як пише Суспільне, каркас для ялинок зробили зі старих огорож для дитячих атракціонів. Так дерева тут огороджують другий рік поспіль. Це роблять через те, що у 2019 році із парку вкрали 30 дерев.

«Звісно, в нас є камери, але це ж не рятує, розумієте? Нам не цікаво навіть зловити того, хто вже зрізав. Уявіть собі, зріжуть секвою. Так, ми будемо бачити, хто це зробив, а толку з того? Нам важливо зберегти й захистити. Ми обгороджуємо рідкісні хвойні дерева. Це не прості дешеві ялинки, які ніби шкода, але по суті їх є багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо зі всієї України, з-за кордону», – пояснює директор Парку культури Олександр Молодий.

Львів’ян закликають не нищити ялинки у міських парках і в жодному випадку їх самовільно не вирубувати!

Зазначимо, що в Україні заборонена самовільна вирубка дерев. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Незаконна вирубка хвойних дерев тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн, на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн. Також окремо визначається шкода, завдана довкіллю внаслідок кожного самовільно вирізаного дерева. Її розмір залежить від діаметра пня дерева. Водночас штраф чекає й на покупця нелегальної ялинки – від 510 до 1700 грн.

Нагадаємо, днями поліція затримала львів’янку, яка вирізала зрізати ялинку у Снопківському парку. Тепер їй загрожує штраф.

Додамо, що у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

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Фото: Facebook Парку культури