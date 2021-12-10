У парках Львівщини облаштували понад 20 тренувальних майданчиків

У 21 територіальній громаді Львівщини встановили тренажери у межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

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Нові локації містять лавочку, бруси, турнік, координаційну лінію, опору для віджимання. Завдяки стендам із QR-кодами кожен може самостійно займатися фізичною активністю. Для цього необхідно взяти смартфон, навести на спеціальний QR-код, обрати рівень складності та з допомогою зіркового тренера розпочинати вправи та зміцнювати своє здоров’я.

На відкриття локацій Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запрошував титулованих спортсменів Львівщини. До прикладу, у Стрийському парку тренування для вихованців обласної спортивної школи провів Заслужений тренер України Андрій Пістун.

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Серед його вихованців – бронзова призерка Олімпійських Ігор в Токіо Алла Черкасова, чемпіонки світу Юлія Ткач та Олександра Когут. До радехівчан завітав чемпіон світу з веслування Віталій Вергелес. «Активний парк» у Золочеві відкрила учасниця Олімпійських Ігор Христина Погранична.

Адреси парків доступних для тренувань:

Золочів, вул. М. Шашкевича, парк «Здоров’я»

Радехів, вул. Відродження, міський парк

Сокаль, вул. Б Хмельницького, 36

Борислав, вул. Шевченка, 37

Броди, вул. 22 січня, 82

Городок, вул. Паркова, 7

Львів, вул. У. Самчука, 8

Миколаїв, проспект В’ячеслава Чорновола, 3

Новояворівськ, вул. Шевченка, 3

Пустомити, вул. Грушевського 11, міський парк

Рудки, площа Відродження, 1

Самбір, вул. С. Бандери, парк ім. І Франка

Стрий, вул. Болехівська, парк ім. Т. Шевченка

Судова Вишня, вул. Гончара, 1, міський парк

Великі Мости, вул.Базарна

Дрогобич, вул.Трускавецька, 20

Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності

Трускавець, Бульвар Торосевича.

Новий Яричів, вул. Незалежності

Старий Самбір, Парк «Відкриті серця»

Червоноград, вул. Шевченка,15

Винники, вул. Івасюка, 31.