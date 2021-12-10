У парках Львівщини облаштували понад 20 тренувальних майданчиків

У 21 територіальній громаді Львівщини встановили тренажери у межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
Нові локації містять лавочку, бруси, турнік, координаційну лінію, опору для віджимання. Завдяки стендам із QR-кодами кожен може самостійно займатися фізичною активністю. Для цього необхідно взяти смартфон, навести на спеціальний QR-код, обрати рівень складності та з допомогою зіркового тренера розпочинати вправи та зміцнювати своє здоров’я.
На відкриття локацій Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запрошував титулованих спортсменів Львівщини. До прикладу, у Стрийському парку тренування для вихованців обласної спортивної школи провів Заслужений тренер України Андрій Пістун.
Серед його вихованців – бронзова призерка Олімпійських Ігор в Токіо Алла Черкасова, чемпіонки світу Юлія Ткач та Олександра Когут. До радехівчан завітав чемпіон світу з веслування Віталій Вергелес. «Активний парк» у Золочеві відкрила учасниця Олімпійських Ігор Христина Погранична.
Адреси парків доступних для тренувань:
- Золочів, вул. М. Шашкевича, парк «Здоров’я»
- Радехів, вул. Відродження, міський парк
- Сокаль, вул. Б Хмельницького, 36
- Борислав, вул. Шевченка, 37
- Броди, вул. 22 січня, 82
- Городок, вул. Паркова, 7
- Львів, вул. У. Самчука, 8
- Миколаїв, проспект В’ячеслава Чорновола, 3
- Новояворівськ, вул. Шевченка, 3
- Пустомити, вул. Грушевського 11, міський парк
- Рудки, площа Відродження, 1
- Самбір, вул. С. Бандери, парк ім. І Франка
- Стрий, вул. Болехівська, парк ім. Т. Шевченка
- Судова Вишня, вул. Гончара, 1, міський парк
- Великі Мости, вул.Базарна
- Дрогобич, вул.Трускавецька, 20
- Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності
- Трускавець, Бульвар Торосевича.
- Новий Яричів, вул. Незалежності
- Старий Самбір, Парк «Відкриті серця»
- Червоноград, вул. Шевченка,15
- Винники, вул. Івасюка, 31.
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Аліса Белей