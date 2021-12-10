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У парках Львівщини облаштували понад 20 тренувальних майданчиків

Аліса Белей

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У 21 територіальній громаді Львівщини встановили тренажери у межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Нові локації містять лавочку, бруси, турнік, координаційну лінію, опору для віджимання. Завдяки стендам із QR-кодами кожен може самостійно займатися фізичною активністю. Для цього необхідно взяти смартфон, навести на спеціальний QR-код, обрати рівень складності та з допомогою зіркового тренера розпочинати вправи та зміцнювати своє здоров’я.

На відкриття локацій Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запрошував титулованих спортсменів Львівщини. До прикладу, у Стрийському парку тренування для вихованців обласної спортивної школи провів  Заслужений тренер України Андрій Пістун.

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Серед його вихованців – бронзова  призерка Олімпійських Ігор в Токіо Алла Черкасова, чемпіонки світу Юлія Ткач  та Олександра Когут. До радехівчан завітав чемпіон світу з веслування Віталій Вергелес. «Активний парк» у Золочеві відкрила учасниця Олімпійських Ігор Христина Погранична.

Адреси парків доступних для тренувань:

  • Золочів, вул. М. Шашкевича, парк «Здоров’я»
  • Радехів, вул. Відродження, міський парк
  • Сокаль, вул. Б Хмельницького, 36
  • Борислав, вул. Шевченка, 37
  • Броди, вул. 22 січня, 82
  • Городок, вул. Паркова, 7
  • Львів, вул. У. Самчука, 8
  • Миколаїв, проспект В’ячеслава Чорновола, 3
  • Новояворівськ, вул. Шевченка, 3
  • Пустомити, вул. Грушевського 11, міський парк
  • Рудки, площа Відродження, 1
  • Самбір, вул. С. Бандери, парк ім. І Франка
  • Стрий, вул. Болехівська, парк ім. Т. Шевченка
  • Судова Вишня, вул. Гончара, 1, міський парк
  • Великі Мости, вул.Базарна
  • Дрогобич, вул.Трускавецька, 20
  • Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності
  • Трускавець, Бульвар Торосевича.
  • Новий Яричів, вул. Незалежності
  • Старий Самбір, Парк «Відкриті серця»
  • Червоноград, вул. Шевченка,15
  • Винники, вул. Івасюка, 31.

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