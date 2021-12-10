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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили «тишу»

Аліса Белей

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З початку доби, 10 грудня, в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії чотири рази відкрили вогонь, а саме:

  • поблизу населеного пункту Піщане – обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;
  • в напрямку Новотошківського – відкрили вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • в бік Попасної – обстрілювали з підствольних гранатометів й стрілецької зброї;
  • біля Майорська – застосували станкові протитанкові гранатомети.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Також, 9 грудня, внаслідок вогню з боку проросійських військ на тимчасово окупованих територіях – були поранені двоє захисників України.

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У четвер збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Постраждалі перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – важкий, іншого – задовільний.

Нагадаємо, у Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Тому було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

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