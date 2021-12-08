В Україні вводять фармацевтичне страхування. Деталі

В Україні запроваджують пілотний проєкт із добровільного фармацевтичного страхування. Це означає, що пацієнт, придбавши відповідний поліс, зможе отримати 20 тисяч гривень страховки на ліки, вартість яких не покриває держава. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Фармацевтичне страхування наразі не буде доступним усім охочим. Цей пілотний проєкт стартує з Києва, Одеси, Рівного, Запоріжжя, Сум та Харкова.

Для того, щоб оформити фармацевтичне страхування, пацієнт повинен придбати відповідний страховий поліс, який передбачає сплату лише 120 грн на місяць. Проте людина отримує нагоду використати 20 000 грн на призначені їй медикаменти, що не входять до програми «Доступні ліки», вартість яких не відшкодовують за програмою реімбурсації.

Препарати, які входять в програму фармацевтичного страхування, будуть автоматично бронюватись в аптеці. Щоб отримати ліки за страховкою, пацієнт повинен отримати рецепт у свого лікаря, також йому має прийти повідомлення з інформацією про аптеку, де їх можна забрати. Оплачувати медикаменти страхова компанія буде автоматично, без залучення пацієнта чи лікаря.

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«Пілотний проєкт з фармацевтичного страхування – це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет завдяки добровільному медичному страхуванню. Є ліки, що не входять до програми «Доступні ліки», та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації, і саме завдяки добровільному страхуванню можна отримати компенсацію на препарати, які призначають під час амбулаторного лікування», – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Водночас у МОЗ наголошують, що в межах фармацевтичного страхування рецепти лікарні будуть виписувати лише на міжнародні некомерційні назви препаратів (МНН). Вибір торговельного найменування є автоматизований та діятиме за принципами доступності й ціни. Умови проєкту роблять неможливим призначення ліків, які не передбачені клінічними протоколами.

Для того, аби реалізувати в Україні фармацевтичне страхування, Міністерство охорони здоров’я, профільний комітет Верховної Ради, Національна асоціація страховиків України, Ліга страхових організацій України, Асоціація «Страховий бізнес», а також Приватбанк уклали меморандум. Цей документ має відкриту форму – до нього можуть приєднатися й інші учасники, які готові розвивати медичні сервіси в Україні.

Наразі з-поміж усіх вищезгаданих учасників проєкту формують робочу групу, яка займеться вирішенням тих питань, які виникатимуть у процесі фармацевтичного страхування.

Як писав Львівський портал, згідно з останніми дослідженнями українці продовжують масово купувати БАДи та препарати, ефективність і безпечність яких є недоведена або сумнівна. Лише торік на такі покупки громадяни витратили майже 14 млрд грн. Із переліком таких неефективних ліків можна ознайомитися за цим посиланням.

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