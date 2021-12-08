Львівський активіст пропонує віддати «тисячу за вакцинацію» на потреби війська

Відомий львівський активіст Святослав Літинський створив петицію, якою пропонує скерувати 8 мільярдів гривень «винагороди» за вакцинацію на армію, зокрема на придбання протитанкових ракет Javelin. Відповідна петиція розміщена на сайті президента.

«Ми, свідомі громадяни України, платники податків, люди які добровільно прийняли рішення про вакцинацію від Covid-19, переконані, що 1000 гривень, які нам пропонує Президент з бюджету України, більш раціонально використати на оборону країни. Попередньо з бюджету держави у 2021-2022 роках планують виділити 8 млрд гривень, аби роздати по 1000 грн вакцинованим», – йдеться у петиції.

Святослав Літинський вимагає додати до переліку послуг, якими українці можуть скористатись, можливість скерувати кошти на доозброєння української армії, а саме – придбання протитанкових ракетних комплексів «Javelin».

«Вартість одного комплексу у комплекті з шістьма ракетами становить 1,3 мільйона доларів, а всього приблизно 250 таких комплексів потрібно наразі для закриття потреб української армії. Жодним чином не применшуючи ролі культури та мистецтва, звертаємось до українців підтримати нашу петицію і в час військової загрози згуртуватись та витратити ці кошти на оборону, відмовившись від розважальних послуг. Сподіваємось, що кількість зібраних у такий спосіб додаткових коштів на доозброєння війська, продемонструє рівень високої свідомості та згуртованості українців у час військової агресії з боку московського окупанта», – додає активіст.

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Станом на 8 грудня петиція зібрала 1332 голосів з 25000 необхідних для розгляду президентом. Голосування ще триватиме 89 днів.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

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