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Львівська облрада вимагає скасувати плату за доставку газу для тих, хто ним не користується

Вероніка Рой

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Депутати Львівської облради у вівторок, 7 грудня, під час сесії звернулися до прем’єр-міністра та голови НКРЕКП з вимогою скасувати плати за доставку газу для тих споживачів, які ним не користуються. Відповідне звернення підтримали 52 депутати, передає Львівський портал.

Зазначається, що з 1 січня 2021 року встановлено тариф на послуги розподілу природного газу. Нині цей тариф зобов’язані платити як ті, хто користується газом, так і ті, котрі ним не користуються.

Також в середині жовтня облгази почали публікувати на своїх сайтах інформацію про проєкти тарифів та їхні обґрунтування. Зокрема, українські облгази мають намір рекордно підняти плату за розподіл газу (так звану доставку).

«У кількох областях тариф може вирости з 1,5-1,7 грн до майже 9 гривень. Це фактично стільки ж, скільки коштує саме блакитне паливо у більшості постачальників. В середньому ж по країні тариф хочуть підняти з нинішніх 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр. Є інформація, що «Львівгаз» має намір підняти тариф на розподіл газу на 100%», – зауважують депутати.

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Відтак обласні обранці закликали звільнити від плати за доставку газу принаймні тих споживачів, які газом взагалі не користуються.

«Є чимало сімей, які мають будинки на селі, залишені чи то їхніми батьками, чи іншими родичами. У таких будинках, до яких підведено газ, вони живуть в теплу пору року, а пізньої осені та взимку і ранньої весни будинки порожніють. Однак, як свідчать численні скарги людей, платіжки за постачання газу їм справно приходять, хоч газ у цей час ніхто взагалі не вмикає. Таких та інших історій багато. Ці платіжки зовсім немалі і переважно залишаються несплаченими, а вже невдовзі, схоже, будуть набагато більші. Таких та інших історій багато», – йдеться у зверненні депутатів.

Як писав Львівський портал, зі січня минулого року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ (зазвичай від «Львівгаззбуту»), іншу – за його доставку (від «Львівгазу»). З початку 2021 року тариф на доставку газу зріс майже на 70%. За що мешканці Львівщини платять більше, читайте за цим посиланням.

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