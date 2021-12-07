Змішування covid-вакцин дає вищий імунітет, – дослідження

Масштабне дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що вакцини проти COVID-19 можуть давати кращий імунний захист, якщо людям вводити першу дозу AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, а потім Moderna приблизно через дев’ять тижнів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми виявили справді хорошу імунну відповідь у всьому… фактично, вищу, ніж поріг, встановлений двома дозами вакцини Oxford-AstraZeneca», – заявив агентству Reuters 6 грудня професор з Оксфорда, який займався дослідженням, Метью Снейп.

За його словами, результати можуть бути позитивним знаком для бідних країн, яким може доводитися поєднувати різні вакцини між першим і другим уколами, якщо запаси одного типу вичерпаються.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, яке було опубліковане в медичному журналі Lancet, жодних проблем із безпекою такого застосування вакцин не було.

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Як повідомляв Львівський портал, наразі в Україні дозволено змішування мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК (Pfizer, Moderna).

При цьому в міністерстві закликають опиратись лише на доказову медицину і в жодному разі не комбінувати вакцину CoronaVac з іншими вакцинами.

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