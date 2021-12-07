Військовим у Львові дали 15 «Хаммерів»

З нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України військовослужбовці у Львові отримали 15 легкоброньованих автомобілів Hummer, які надали США у межах матеріально-технічної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Під час святкувань 6 грудня військовим частинам у різних регіонах України передали близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Так, військовослужбовці отримали броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64, бронетранспортери БТР-4, літаки і вертольоти, катери, а також легкоброньовані автомобілі Hummer.

Під час урочистостей у Львові військовим вручили сертифікати на 15 легкоброньованих автомобілів Hummer. Їх Україні надали США у межах матеріально-технічної допомоги. Ще 13 таких машин отримають військові у столиці.

Більшість святкових заходів у Львові відбувалася на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Саме тут проходив телеміст, відзначення військових та концерт.

«За дорученням президента України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив Бойовий Прапор та стрічку про почесне найменування військовим частинам, державні нагороди військовослужбовцям, передав зразки озброєння та військової техніки одній з військових частин Сил спеціальних операцій», – наголосив очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Почесне найменування «імені Українських січових стрільців» отримав 223-й зенітний ракетний полк.

«У ці дні, оглядаючись на пройдений нашими армією і народом шлях, ми маємо усі підстави стверджувати: кожен з нас був, є і залишається захисником своєї країни. У цій єдності – запорука нашої перемоги над ворогом, гарант здійснення мрій кожної української родини жити у вільній країні. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – додав Павло Ткачук.

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Фото: Facebook Павла Ткачука