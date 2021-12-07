ОСТАННІ НОВИНИ

Військовим у Львові дали 15 «Хаммерів»

Наталя Дуляба

|

З нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України військовослужбовці у Львові отримали 15 легкоброньованих автомобілів Hummer, які надали США у межах матеріально-технічної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Під час святкувань 6 грудня військовим частинам у різних регіонах України передали близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Так, військовослужбовці отримали броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64, бронетранспортери БТР-4, літаки і вертольоти, катери, а також легкоброньовані автомобілі Hummer.

Під час урочистостей у Львові військовим вручили сертифікати на 15 легкоброньованих автомобілів Hummer. Їх Україні надали США у межах матеріально-технічної допомоги. Ще 13 таких машин отримають військові у столиці.

Більшість святкових заходів у Львові відбувалася на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Саме тут проходив телеміст, відзначення військових та концерт.

«За дорученням президента України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив Бойовий Прапор та стрічку про почесне найменування військовим частинам, державні нагороди військовослужбовцям, передав зразки озброєння та військової техніки одній з військових частин Сил спеціальних операцій», – наголосив очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Почесне найменування «імені Українських січових стрільців» отримав 223-й зенітний ракетний полк.

«У ці дні, оглядаючись на пройдений нашими армією і народом шлях, ми маємо усі підстави стверджувати: кожен з нас був, є і залишається захисником своєї країни. У цій єдності – запорука нашої перемоги над ворогом, гарант здійснення мрій кожної української родини жити у вільній країні. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – додав Павло Ткачук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook Павла Ткачука

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів