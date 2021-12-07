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На Львівщині викрили ще одну нелегальну АЗС

Наталя Дуляба

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У селі неподалік Яворова працювала підпільна заправка. Її облаштував 60-річний мешканець району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Незаконну АЗС виявили у селі Вербляни Золочівського району. Вона знаходилась на вул. Будівельників, тут продавали дизпаливо, не маючи жодних дозвільних документів.

Як встановили правоохоронці, нелегальну автозаправну станцію облаштував 60-річний мешканець Золочівщини. Під час обшуків на місці виявили пересувну колонку, бочки і контейнери для пального. Загалом вилучили 4240 літрів дизпалива.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.

Максимальне покарання, яке чекає на горе-бізнесмена, – до трьох років обмеження волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно нелегальну АЗС виявили поблизу Львова. Пальне підпільно продавали з цистерни вантажівки.

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