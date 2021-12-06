Біля Львова викрили нелегальну заправку

Правоохоронці викрили нелегальну автозаправну станцію на трасі «Львів-Шегині» поблизу села Зимна Вода Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, працівники станції незаконно продавали водіям дизпаливо з цистерни через паливо-роздавальну колонку. При цьому вони не мали жодних дозвільних документів – ліцензії на торгівлю підакцизними товарами, сертифікатів на пальне та інших.

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Також поліцейські задокументували продаж працівником нелегальної АЗС, 50-річним місцевим мешканцем, дизпалива водію автомобіля «Рено». Правоохоронці вилучили обладнання нелегальної АЗС та близько 150 літрів пального. Призначені експертизи.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – обмеження волі на термін до трьох років. Триває досудове розслідування.

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Фото: нацполіція