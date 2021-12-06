ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Львова викрили нелегальну заправку

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці викрили нелегальну автозаправну станцію на трасі «Львів-Шегині» поблизу села Зимна Вода Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, працівники станції незаконно продавали водіям дизпаливо з цистерни через паливо-роздавальну колонку. При цьому вони не мали жодних дозвільних документів – ліцензії на торгівлю підакцизними товарами, сертифікатів на пальне та інших.

Реклама партнерів

Також поліцейські задокументували продаж працівником нелегальної АЗС, 50-річним місцевим мешканцем, дизпалива водію автомобіля «Рено». Правоохоронці вилучили обладнання нелегальної АЗС та близько 150 літрів пального. Призначені експертизи.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – обмеження волі на термін до трьох років. Триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: нацполіція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів