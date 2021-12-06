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Плавці Львівщини вибороли три золота на чемпіонаті України

Аліса Белей

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У понеділок, 6 грудня, у Дніпрі завершується чемпіонат України з плавання, на якому плавці зі Львівщини вибороли три золоті медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, 5 грудня, у третій день змагань, золото на дистанції 50 метрів на спині виборов львів‘янин Олег Кусь. Його тренує Любов Карпа. 

4 грудня своє друге золото на чемпіонаті виборов Георгій Лукашев. Вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Здоров‘я» першим фінішував на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. У п’ятницю, 3 грудня, хлопець також став чемпіоном у плаванні батерфляєм на 200 метрів.

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Дві медалі на чемпіонаті також виборола Марія Городня. Вона стала віцечемпіонкою на дистанції 400 метрів вільним стилем та бронзовою призеркою на дистанції 200 метрів вільним стилем. Додамо, на змаганнях збірну команда Львівщини представляли 9 спортсменів.

Нагадаємо, у листопаді 16-річна плавчиня з Львівщини Марія Городня здобула «золото» чемпіонату України серед молоді. У перший змагальний день львів’янка стала найкращою на дистанції 800 метрів вільним стилем. Марію тренують Андрій Копетчак та Андрій Шиманський.

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Фото: ЛОДА

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