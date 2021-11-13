Львівська плавчиня виборола «золото» на чемпіонаті України

16-річна плавчиня з Львівщини Марія Городня здобула «золото» чемпіонату України серед молоді. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

У перший змагальний день львів’янка стала найкращою на дистанції 800 метрів вільним стилем. Марію тренують Андрій Копетчак та Андрій Шиманський.

Цьогоріч у березні плавчиня стала найкращою спорстменкою Львівщини за підсумками місяця. Тоді вона виборола три золота чемпіонату України з плавання серед дорослих.

Національний чемпіонат триватиме впродовж трьох днів. Змагаються найкращі плавці України у Харкові. Збірна команда Львівщини на змаганнях представлена 15 спорстменами.

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