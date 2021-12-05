Сьогодні – Міжнародний день волонтерів

Сьогодні, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтерів. Про це повідомляє Львівський портал.

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку», закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

Сьогодні людей, які мають право відзначати це свято, зазвичай називають волонтерами. Весь вільний час вони присвячують суспільним справам, беручи участь у всіляких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва, тощо.

Реклама партнерів

Досить часто волонтери ризикують своїм життям, перебувають в епіцентрі воєнних конфліктів, беруть участь у ліквідації наслідків глобальних катастроф та природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій. Також цей день можна вважати святом людей, які допомагають персоналу дитячих будинків, будинків престарілих, лікарень швидкої допомоги, тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.