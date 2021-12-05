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На Львівщині нагородили волонтерів

Андрій Котенський

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Сьогодні, 5 грудня, волонтерам Львівщини вручили відзнаки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Захід відвідали представники різних громадських та волонтерських  організацій, фондів, військові.

«Волонтери – це люди з великим серцем і душею, які також мають справжній незламний внутрішній стержень. Кожен із них щохвилини готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Особливо важливим волонтерський рух для нашої країни став у складний час – з початком війни. Саме активна громадська позиція тисяч волонтерів, небайдужість та невтомна праця додала силу і армії, і добровольцям, а пересічним українцям – віру у те, що у нашого народу є майбутнє – сказала під час відзначення волонтерів голова Львівської обласної ради Ірина Гримак

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Під час заходу хвилиною мовчання вшанували усіх Героїв, які віддали життя за Україну.

Нагороди обласної ради отримали начальниця управління постачання ДУК ПС, засновниці благодійної організації «Благодійний фонд Кузик Уляни» Уляні Кузик та волонтеру, керівнику Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрієві Посікірі.

Як відомо, сьогодні, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтерів.

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