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Автобус №43 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом

Андрій Котенський

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Із понеділка, 6 грудня громадський транспорт на маршруті №43 сполученням вул. Суботівська – вул. І. Раковського курсуватиме за тимчасово зміненою схемою руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відтак, у напрямку від вул. І. Раковського до вул. Суботівської автобуси №43 курсуватимуть через:

вул. Зелену – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. М. Кропивницького – вул. Городоцьку та надалі за маршрутом.

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До звичного маршруту автобуси повернуться після закінчення ремонтних робіт на вул. С. Бандери.

Нагадаємо, 1 листопада, відкрили для транспорту відремонтовану ділянку на вулиці Бандери. Зокрема, вулиця Бандери тепер буде проїзною на ділянці від вул. Чупринки до вул. Антоновича. Також відновила рух і частина громадського транспорту.

Нещодавно виконком ЛМР також вніс зміни у схему руху маршрутки №43.

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