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У Львові змінили схему руху маршрутки №43

Наталя Дуляба

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Автобус №43 курсуватиме по-новому. Зміни у схему його маршруту сьогодні, 22 листопада, вніс виконавчий комітет міської ради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Маршрутка №43, яка курсує з вул. Суботівської, що на Левандівці, до вул. Раковського (8-ма лікарня), тепер їздитиме по-іншому. З її схеми руху прибрали вул. Стефаника та Дудаєва.

Відтак оновлений маршрут автобуса №43 виглядає таким чином: вул. Суботівська — вул. Широка — вул. Сяйво — вул. Городоцька — вул. С. Бандери — вул. М. Коперника — вул. П. Дорошенка — просп. Свободи — пл. А. Міцкевича — пл. Галицька — вул. Князя Романа — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Дністерська — вул. Дунайська — вул. І. Раковського — вул. Дунайська — вул. Дністерська — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Д. Вітовського — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — вул. Городоцька — вул. Сяйво — вул. Широка — вул. Суботівська.

Зазначимо, що автобусний маршрут №43 обслуговує приватний перевізник «Фіакр Львів».

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