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32 населені пункти Львівщини досі без світла

Андрій Котенський

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На ранок неділі, 5 грудня, на Львівщині залишаються знеструмленими 32 населені пункти. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Над відновленням електропостачання працює 22 бригади електриків. Наразі 18 населених пунктів знеструмлено повністю, а ще 14 частково.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протягом п’ятниці, 3 грудня, через налипання мокрого снігу без електропостачання залишилось 277 населених пунктів.

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Відновлювальні роботи тривають.

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