Негода на Львівщині знеструмила 277 населених пунктів

Протягом п’ятниці, 3 грудня, через налипання мокрого снігу без електропостачання залишилось 277 населених пунктів (150 повністю, 127 частково). Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Для відновлення електропостачання було задіяно 94 аварійні бригади ПрАТ «Львівобленерго»

На ранок 4 грудня без електропостачання перебували 118 населених пунктів (67 повністю, 51 частково).

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Відновлювальні роботи тривають.

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