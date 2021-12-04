Щеплення від коронавірусу отримали ще 15 785 жителів Львівщини

На Львівщині за вчора, 3 грудня, щеплення від ковіду отримали 15 785 осіб (з них – 5129 осіб отримали першу дозу вакцини, 10 656 – другу дозу). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Вчора в області працювали 26 центрів вакцинації та 124 пункти щеплення.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні проведено 1 665 520 щеплень (з них 749 146 – другою дозою): вакциною Covieshield – 38 403, Astra Zeneca – 184 357, Coronavac – 469 342, Pfizer – 801 330, Moderna – 172 088.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні на тлі зниження захворюваності на коронавірус фіксують значне падіння рівня вакцинації населення.

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