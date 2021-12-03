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Зима в Україні буде теплою, а весна може початися ще в лютому, – синоптик

Наталя Дуляба

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Цьогоріч зима в Україні буде теплішою, ніж зазвичай, і з дефіцитом опадів. Водночас весна може початися ще в лютому. Про це пише Уніан із посиланням на завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віру Балабух.

«Грудень може бути на 1-2 градуси теплішим, ніж в середньому протягом 1993-2016 років, а січень і лютий – на 2-3 градуси. Отже існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода», – розповіла Віра Балабух.

За словами метеорологині, таку теплу зиму в Україні визначить Азорський антициклон, який приносить тепле повітря з Африки та Середземномор’я. Водночас згідно з розрахунками на погоду впливатимуть й антициклони, що, ймовірно, будуть утворюватися на Близькому Сході та Балканах.

«Нинішньої зими у нас цілком можливий дефіцит опадів. Врахуйте, що і восени їх випало недостатньо», – додала науковиця.

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Як писав Львівський портал, синоптики вже говорили, що грудень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Середня температура протягом місяця коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, тоді як зазвичай цей показник становить 1-5 градусів морозу.

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