Синоптики розповіли, якої погоди українцям чекати у грудні

Цьогоріч у грудні українців очікує доволі прохолодна погода. Середньомісячна температура повітря становитиме до 3° тепла. Про Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря у грудні передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що теж в межах норми.

Синоптики також зазначаються, що загалом грудень характерезується середньомісячною температурою повітря 1-5° морозу, на Закарпатті та півдні країни – місцями 0-2° тепла, в Криму – до 6° тепла.

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Абсолютний мінімум температури повітря – 24-32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями – 33-35° морозу, на Прикарпатті – до 38° морозу, на Закарпатті та півдні країни –місцями 17-23° морозу, на півдні Криму – 10-19° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 10-18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни – до 20°, на півдні Криму – до 25°.

На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише у південній частині встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

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