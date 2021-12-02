ОСТАННІ НОВИНИ

За конопляні плантації на Львівщині селянин сяде у тюрму на 5 років

Аліса Белей

|

5 років за ґратами проведе 66-річний мешканець колишнього Жовківського району, якого обвинувачували у вирощуванні коноплі та зберіганні марихуани. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік на власному городі, що знаходиться в одному із сіл Львівського району, вирощував цілі плантації конопель. Правоохоронці вилучили 140 незаконно вирощених нарковмісних рослин. А також 6 кілограмів канабісу, які чоловік вирощував у горщиках вдома.

Викриття чоловіка не злякало, тому згодом він знову засіяв частину присадибної ділянки коноплями. Під час повторних обшуків правоохоронці вирізали ще 72 рослин коноплі, а в будинку фігуранта знову знайшли понад 1,5 кілограмів канабісу.

Реклама партнерів

Свою вину підсудний не визнав, пояснивши, що вживання коноплі є його громадянською позицією, оскільки така допомагає при лікуванні, при депресії, та вважає, що він не вчинив нічого незаконного.

«Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним, врахував тяжкість злочинів та їх систематичність і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото – з мережі Інтернет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів