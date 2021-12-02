За конопляні плантації на Львівщині селянин сяде у тюрму на 5 років

5 років за ґратами проведе 66-річний мешканець колишнього Жовківського району, якого обвинувачували у вирощуванні коноплі та зберіганні марихуани. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік на власному городі, що знаходиться в одному із сіл Львівського району, вирощував цілі плантації конопель. Правоохоронці вилучили 140 незаконно вирощених нарковмісних рослин. А також 6 кілограмів канабісу, які чоловік вирощував у горщиках вдома.

Викриття чоловіка не злякало, тому згодом він знову засіяв частину присадибної ділянки коноплями. Під час повторних обшуків правоохоронці вирізали ще 72 рослин коноплі, а в будинку фігуранта знову знайшли понад 1,5 кілограмів канабісу.

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Свою вину підсудний не визнав, пояснивши, що вживання коноплі є його громадянською позицією, оскільки така допомагає при лікуванні, при депресії, та вважає, що він не вчинив нічого незаконного.

«Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним, врахував тяжкість злочинів та їх систематичність і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.