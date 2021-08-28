За конопляні плантації на Львівщині 67-річний селянин може сісти у тюрму

67-річного мешканця колишнього Жовківського району судитимуть за вирощування коноплі та зберігання марихуани. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

На лаві підсудних опинився 67-річний мешканець одного зі сіл колишнього Жовківського району. Слідство встановило, що чоловік біля свого дому засіяв плантацію коноплі. Правоохоронці нарахували сотню незаконно вирощених нарковмісних рослин.

Крім цього, селянин зберігав 0,5 кг канабісу – вже висушеної коноплі, готової до «вживання».

Викриття чоловіка не злякало, тому згодом він знову засіяв частину присадибної ділянки коноплею. Під час повторних обшуків поліцейські вирізали ще 20 рослин коноплі, а в будинку фігуранта знову знайшли канабіс.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310, ч.ч.1,2 ст.309 ККУ (посів та вирощування коноплі, незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

За скоєне 67-річному чоловіку «світить» до семи років за ґратами.

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