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У Львові судитимуть закладчиків наркотиків

Наталя Дуляба

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До десяти років за ґратами «світить» двом друзям, які заробляли на закладках наркотиків у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про двох 30-річних уродженців Хмельницького, які у Львові організували бізнес на наркотиках.

Слідство встановило, що чоловіки, які дружили ще зі школи, збували психотропні речовини у формі «закладок». Тобто ховали ретельно запаковані наркотики на різних локаціях, фотографували місце і світлину з точними координатами надсилали покупцеві.

У чоловіків правоохоронці виявили та вилучили близько 30 згортків із амфетаміном та РVР.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадженння за ч.2 ст.307 (незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб) ККУ. За вчинене фігурантам загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією.

Розслідування вже завершили, справу скерували до суду, який і буде обирати покарання наркоторговцям.

Нагадаємо, через те, що спосіб розповсюдження наркотиків через так звані закладки набув неабиякої популярності, правоохоронці запустили спеціальний чат-бот, за допомогою якого можна анонімно «здати» закладчика. Детальніше читайте за цим посиланням.

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