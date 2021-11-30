У Карпатах – хуртовина та мороз до -12°

У вівторок, 30 листопада, у Карпатах хуртовина, а температура повітря знизилась до -12° морозу. Про це повідомив у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

Так, станом на 9:00 годину ранку на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей – хуртовина, мороз, хмарна погода та обмежена видимість до 40 метрів.

Температура повітря становить -12°C. Вітер південно-західній 8-10 м/с.

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Як повідомила в Telegram-каналі синоптикиня Наталія Діденко, листопад в Україні завершиться холодною погодою – температура повітря буде низькою по всі території України.

«Поки буде холодно, у четвер-п’ятницю (2 та 3 листопада, – ред.) трохи потепліє, а потім знову – температура стрибне вниз, до холоду. Зима все ж йде до нас», – йдеться у повідомленні.

Згідно із ресурсом snig.info, наразі сніг падає у Буковелі (Івано-Франківська область), а також на горі Драгобрат (Закарпатська область) та горі Тростян (вершина в масиві Сколівських Бескидів).

Буковель

Гора Драгобрат

Гора Тростян

Нагадаємо, у суботу, 20 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу.