Передноворічний вантаж: у «Шегинях» затримали контрабанду глінтвейну

На Львівщині митники викрили водія рейсового автобуса, який віз із Німеччини понад 100 літрів контрабандного алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Контрабандиста спіймали у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Водій рейсового автобуса, що прямував з німецького Фрайбурга до Херсону, хотів потайки перевезти з-за кордону понад 100 літрових пляшок із глінтвейном.

Так, під час перевірки рейсового автобуса, у якому перебувало 33 пасажири та п’ять водіїв, у митників виникла підозра про наявність незадекларованих товарів.

Реклама партнерів

Автобус було скеровано на сканування, де митники спільно з прикордонниками виявили 108 пляшок вина Christkindl Glühwein. Літрові пляшки з глінтвейном були сховані поміж кріслами у салоні автобуса та належали одному з водіїв.

Через те, що мешканець Львівщини не задекларував товар, він порушив правила Митного кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскація. Невдовзі справу будуть розглядати у суді.

Нагадаємо, торік у Грушеві затримали 30-річного мешканця Чернівецької області, який хотів потайки перевезти 200 літрів глінтвейну.

Додамо, Львівський портал писав, як гарантувати безпечне доставлення придбаних за кордоном товарів за місцем призначення та яке існує обмеження по вазі й вартості товарів. Читайте детальніше за цим посиланням.