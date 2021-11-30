11 мільйонів українців повністю вакцинувались від коронавірусу

Станом на ранок 30 листопада понад 11 мільйонів українців повністю щепилися проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13,3 мільйона людей. З них отримали першу дозу – 13,3 мільйона, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 мільйонів людей.

За минулу добу, 29 листопада, в країні 226 тисяч людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримала 71 тисяча людей, повністю імунізовані – 154 тисячі людей.

Як записатися на вакцинацію?

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Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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