На Львівщині від Covid вже повністю провакцинували 690 тисяч осіб

У Львівській області одну дозу вакцини від коронавірусу одержали маже 900 тисяч осіб, натомість повністю провакцинованими вже є 690 тисяч осіб. Про йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.

Протягом 27 листопада на Львівщині зробили 13 148 Covid-щеплень. З них 4 090 осіб отримали першу дозу вакцини, 9 058 – другу дозу. Вчора в області працювали 31 центр вакцинації та 164 пункти щеплень.

Загалом на Львівщині вже проведено 1 579 671 щеплень. Повністю провакцинованими від коронавірусу є 690 045.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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