З Любомирою Мандзій прощатимуться у Львові

З 48-річною освітянкою, заступницею міністра освіти і науки України Любомирою Мандзій, яка після важкої хвороби померла 27 листопада, прощатимуться у Львові. Про це у Facebook повідомила сім’я Любомири Мандзій.

Так, у неділю, 28 листопада, о 19:00 год. у храмі Вознесіння Господнього, що на вул. Любінська, 111, відбудеться парастас.

Чин похорону відбудеться в понеділок, 29 листопада, у храмі Вознесіння Господнього, що у Львові на вул. Любінській, 111. О 10:00 год. відбудеться Божественна літургія, по закінченні – чин похорону.

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Як повідомляв Львівський портал, Любомира Мандзій померла у віці 48 років після важкої хвороби.

Любомира Мандзій народилася народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області. З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 рр. була директоркою департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

У вересні 2019 року була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України. В період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.

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