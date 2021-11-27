Померла освітянка Любомира Мандзій

У суботу, 27 листопада, у віці 48 років померла заступниця міністра освіти і науки України та колишня директорка департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій. Про це на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому – в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років – керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА», – повідомив Максим Козицький.

Причини смерті не повідомляють. Втім, згодом сім’я Любомири Мандзій повідомила, що освітянка півтора роки боролася із важкою недугою.

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У МОН повідомили, що прощання з Любомирою Мандзій відбудеться 29 листопада у Львові.

Любомира Мандзій народилася народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області. З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 рр. була директоркою департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

У вересні 2019 року була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України. В період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.

Фото: Максим Козицький