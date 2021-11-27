85% українців визнають, що Голодомор був геноцидом, – опитування

85% опитаних українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу, натомість 13% – заперечують це. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг.

Найчастіше із цим твердженням погоджуються у західних та центральних регіонах України. Натомість найбільше заперечують це жителі Сходу та Півдня (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців партій «Опозиційна платформа – За життя», партії Мураєва «Наші», партії Шарія.

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Й.Сталіна – 44% та загалом центральне керівництво СРСР – 41%. Ще 17% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% – на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

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«Про особисту провину Й.Сталіна та вищого керівництва СРСР у організації Голодомору в Україні, частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість щодо природних причин Голодомору частіше висловлювалися мешканці Півдня та Сходу. Твердження про природні причини найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид», – кажуть соціологи.

Опитування було проведене 19-21 листопада серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 1600 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Нагадаємо, в останню суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів. Цього року – 27 листопада.

Сьогодні о 16:00 год. усіх українців закликають у своїх домівках запалити свічки пам’яті за жертвами Голодомору.

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