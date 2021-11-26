Вулицю Захисників України у Львові розмалюють патріотичним муралом

На вулиці Захисників України, яка навесні з’явилась у центральній частині Львова, з’явиться патріотичний мурал. Найкращий обиратимуть на всеукраїнському конкурсі. Про це повідомляє Львівський портал.

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив проведення Всеукраїнського мистецького конкурсу на кращий ескіз муралу, який хочуть зробити на вул. Захисників України. Конкурс стартував у п’ятницю, 26 листопада і триватиме до 31 грудня.

Новий мурал розмістять на стіні колишньої військової частини. На ній вже раніше малювали патріотичні зображення та вірші, втім тепер за оформлення цього місця взялося місто. На конкурсі оберуть кращі роботи і змінюватимуть їх кожні два роки.

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«Цей мурал має бути комунікаційним інструментом між героями та людьми, які щодня проходять вулицею. Ми запрошуємо українських художників до конкурсу, щоб вони запропонували свої кращі ідеї, кращі ескізи для відображення поваги та вшанування героїчності тих людей, які захищають нас, нашу батьківщину, нашу незалежність», – зауважила директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

Конкретних вимог до композиції майбутнього муралу немає. Він може бути як одним великим, так і поділеним на кілька частин, об’єднаних однією темою.

Подавати свої пропозиції художники можуть як самостійно, так і колективно. Переможець конкурсу отримає 40 тисяч гривень, за друге місце мерія дасть 25 тисяч гривень, а за третє – 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, вулиця Захисників України у Львові з’явилась цьогоріч навесні. Досі це була невелика безіменна вуличка біля театру Лесі Українки, вона з’єднує вул. Т. Шевченка та вул. Городоцьку.

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Фото: Твоє місто