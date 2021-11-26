Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022 збірна України зіграє з командою Шотландії. Про це стало відомо з трансляції жеребкування ФІФА, передає Українська правда.

Плей-офф ЧС-22 складатиметься з двох етапів – півфіналів та фіналів. У разі перемоги над шотландцями синьо-жовті зустрінуться в другому матчі з переможцем півфіналу Вельс – Австрія.

Обидва матчі заплановані на полі суперника.

Всі півфінальні пари:

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Шотландія – Україна;

Вельс – Австрія;

Росія – Польща;

Швеція – Чехія;

Італія – Північна Македонія;

Португалія – Туреччина.

Півфінальні матчі плей-офф відбудуться 24-25 березня 2022 року, фінальні – 28-29 березня. На мундіаль проб’ються три національні збірні, які здолають своїх суперників у фіналах.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, Україна перемогла збірну Боснії та Герцеговини із рахунком 2:0 та вийшла до наступного етапу відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Перший гол у поєдинку забив на 58-й хвилині Олександр Зінченко з передачі Віктора Циганкова, другий – Артем Довбик на 79-й хвилині, якого до воротаря вивів Микола Шапаренко.