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Україна вийшла у плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022

Аліса Белей

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Україна перемогла збірну Боснії та Герцеговини із рахунком 2:0 та вийшла до наступного етапу відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 року, передає кореспондентка Львівського порталу.

У вівторок, 16 листопада, збірна України з футболу здобула перемогу у виїзному матчі над командою Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

Перший гол у поєдинку забив на 58-й хвилині Олександр Зінченко з передачі Віктора Циганкова, другий – Артем Довбик на 79-й хвилині, якого до воротаря вивів Микола Шапаренко.

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Таким чином збірна посіла друге місце в турнірі кваліфікації та боротиметься тепер за вихід у фінал Чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Додамо, перше місце в групі здобула Франція після перемоги над фінами з рахунком 2:0, Фінляндія зайняла третю сходинку.

Нагадаємо, збірна України з футболу в овертаймі зуміла обіграти команду Швеції та вперше в історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи.

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